Об этом 24 каналу сообщила независимая экспертка по ядерной энергетике Ольга Кошарна . Она подчеркнула, что вместе с российскими военными в Энергодар, где находится ЗАЭС, зашли также работники "Росатома".
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Куда может распространиться радиация?
По ее словам, они консультируют кафиров, чтобы те не совершили непоправимых действий, которые могут привести к радиационной аварии. Поскольку в таком случае под угрозой окажется и само государство-агрессор.
Как пояснила Кошарна, "Росатом" вместе со находящимися в их управлении структурами делали компьютерные модели с расчетами температуры и направления ветра в случае аварии на Запорожской АЭС. То есть россияне моделировали, куда распространится радиация. Такие расчеты захватчики производили в марте и апреле 2022 года, однако сейчас прекратили.
По их данным, радиоактивность может распространиться на оккупированный Крым, Краснодарский край, приграничные области России, Беларусь. Если ветер будет противоположным, то в сторону Европейского Союза,
– заявила Кошарна.
Кафиры хотят украсть ЗАЭС
В то же время Кошарна подчеркнула, что российские кафиры не отказались от намерений украсть Запорожскую атомную электростанцию. Об этом уже заявляли в Москве, мол, они хотят переподчинить украинскую станцию российскому "Росатому".
Уже терроризируют персонал и говорят о том, что они будут работать в Росатоме с какой-то определенной даты. Однако пока ее не уточняют,
– рассказала Кошарна.
Как она также добавила, российские кафиры говорят, что переключат ЗАЭС на объединенную энергосистему страны-агрессорки. Они уже работают над этим – с мая захватчики восстанавливают магистральную линию электропередач из Чонгара, которую взорвали в 2015 году.
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Российская провокация на ЗАЭС: что известно
- В Энергоатоме сегодня, 29 июня, сообщили, что российские захватчики готовят провокации на Запорожской атомной станции. В частности, кафиры придумали, что работники ЗАЭС спрятали какое-то неизвестное оружие на дне охлаждающих бассейнов.
- Захватчики уже задержали нескольких работников и пытками требуют, чтобы те подтвердили их фейк. В частности, что еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды.
- Российские захватчики угрожают осушить бассейны, вода из которых охлаждает энергоблоки. Так они хотят проверить дно бассейнов, чтобы опровергнуть свою вымышленную теорию.