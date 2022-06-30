Про це 24 каналу повідомила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Вона наголосила, що разом із російськими військовими в Енергодар, де розташована ЗАЕС, зайшли також працівники "Росатому".

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Куди може поширитись радіація

За її словами, вони консультують окупантів, аби ті не зробили непоправних дій, які можуть призвести до радіаційної аварії. Оскільки в такому разі під загрозою опиниться й сама держава-агресорка.

Як пояснила Кошарна, "Росатом" разом зі структурами, які перебувають в їхньому управлінні, робили комп'ютерні моделі з розрахунками температури й напрямку вітру у разі аварії на Запорізькій АЕС. Тобто росіяни моделювали, куди пошириться радіація. Такі розрахунки загарбники проводили у березні та квітні 2022 року, однак зараз припинили.

За їхніми даними, радіація може піти на Росію: Краснодарський край, прикордонні області країни-агресорки, а також Білорусь. Якщо вітер буде протилежний, то в бік Європейського Союзу,

– заявила Кошарна.

Окупанти хочуть вкрасти ЗАЕС

Водночас Кошарна наголосила, що російські окупанти не відмовились від намірів вкрасти Запорізьку атомну електростанцію. Про це вже заявляли у Москві, мовляв, вони хочуть перепідпорядкувати українську станцію російському "Росатому".

Уже тероризують персонал і кажуть про те, що вони працюватимуть в "Росатомі" з якоїсь певної дати. Однак поки її не уточнюють,

– розповіла Кошарна.

Як вона також додала, російські окупанти говорять, що перемкнуть ЗАЕС на об'єднану енергосистему країни-агресорки. Вони вже працюють над цим – з травня загарбники відновлюють магістральну лінію електропередач з Чонгара, яку підірвали у 2015 році.

Кошарна назвала сценарій, у разі ядерної аварії: дивіться відео



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