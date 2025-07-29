Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины и Центр противодействия дезинформации.

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Что известно о ситуации с радиацией в Запорожье и области?

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в сети распространяется видео, где утверждается, что в Запорожской области подскочил уровень радиации. По сообщениям, это якобы произошло из-за ветра, дувшего с направления временно оккупированных территорий.

Видео сопровождается заявлениями, что это требует внимания и разъяснений, хотя автор сам признает, что не хочет "нагнетать панику". Однако информация на видео является недостоверной, поскольку уровень гамма-фона в Запорожской области из-за естественной радиации составляет 10-17 мкР-ч-1 и может колебаться в пределах нормы,

– объяснили в ЦПД.

Там также отметили, что дозиметр, который сняли на видео, не предоставляет точных показателей из-за недостаточного времени калибровки (менее 10 секунд).

На дозиметре были неточные показатели по уровню радиации в Запорожье 29 июля: смотрите видео

"Для получения точных данных об уровне радиации нужно больше времени и более точные показатели. Важно также отметить, что датчики, которые измеряют радиационный фон на временно оккупированных территориях, доступны только МАГАТЭ, и именно эта организация предоставляет подтвержденную информацию об уровне радиации в таких зонах", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

В Министерстве внутренних дел, в свою очередь, заявили, что отделение радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины провело замеры воздуха в Запорожской области. По состоянию на 21:20 уровень радиации в регионе находится в пределах нормы – 0,14 мкЗв/ч.

Радиационный фон по стране также стабилен – угрозы для населения нет.