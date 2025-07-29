Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України та Центр протидії дезінформації.

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Що відомо про ситуацію з радіацією у Запоріжжі та області?

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що у мережі розповсюджується відео, де стверджується, що у Запорізькій області підскочив рівень радіації. За повідомленнями, це нібито сталося через вітер, що дув з напрямку тимчасово окупованих територій.

Відео супроводжується заявами, що це потребує уваги та роз'яснень, хоча автор сам визнає, що не хоче "нагнітати паніку". Однак інформація на відео є недостовірною, оскільки рівень гамма-фону в Запорізькій області через природну радіацію становить 10-17 мкР·год-1 і може коливатися в межах норми,

– пояснили у ЦПД.

Там також зазначили, що дозиметр, який зняли на відео, не надає точних показників через недостатній час калібрування (менше ніж 10 секунд).

На дозиметрі були неточні показники щодо рівня радіації у Запоріжжі 29 липня: дивіться відео

"Для отримання точних даних про рівень радіації потрібно більше часу та точніші показники. Важливо також зазначити, що датчики, які вимірюють радіаційний фон на тимчасово окупованих територіях, доступні тільки МАГАТЕ, і саме ця організація надає підтверджену інформацію щодо рівня радіації в таких зонах", – зауважили у Центрі протидії дезінформації.

У Міністерстві внутрішніх справ, своєю чергою, заявили, що відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України провело заміри повітря у Запорізькій області. Станом на 21:20 рівень радіації у регіоні перебуває у межах норми – 0,14 мкЗв/год.

Радіаційний фон по країні також стабільний – загрози для населення немає.