Противопожарное состояние на Запорожской АЭС – в пределах нормы, – ГСЧС
4 марта 2022 , 03:26Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Оперативную информацию об атаке на Запорожскую АЭС сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Там заверили, что противопожарное состояние в норме.
Напомним, российские террористы атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре из разных видов оружия. На самой станции начался пожар.
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Ситуация на ЗАЭС: противопожарное состояние в норме
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 02:26 на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок.
Однако противопожарное состояние на атомной станции – в пределах нормы.
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