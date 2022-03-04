Противопожарное состояние на Запорожской АЭС – в пределах нормы, – ГСЧС

Оперативную информацию об атаке на Запорожскую АЭС сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Там заверили, что противопожарное состояние в норме.

Напомним, российские террористы атаковали Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре из разных видов оружия. На самой станции начался пожар.

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Ситуация на ЗАЭС: противопожарное состояние в норме

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 02:26 на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок.

Однако противопожарное состояние на атомной станции – в пределах нормы.

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