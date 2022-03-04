Радиационный фон на Запорожье остается без изменений и не несет угрозы населению

Российские оккупанты ночью атаковали Запорожскую АЭС в Энергодаре. Однако радиационный фон в регионе остался без изменений.

Радиационный фон на территории Запорожской области остался прежним. Он не несет угрозы жизни и здоровью жителям региона.

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По данным измерений, которые провели 4 марта, радиационный фон не претерпел изменений. Он остался таким, какой и присущ для территории, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция.

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