Радіаційний фон на території Запорізької області залишився незмінним. Він не несе загрози життю та здоров'ю мешканцям регіону.

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За даними вимірів, які провели 4 березня, радіаційний фон не зазнав змін. Він залишився такими, яким і є притаманним для території, де розташована найбільша в Європі атомна електростанція.

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