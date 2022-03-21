Радиационный фон в Зоне отчуждения и за ее пределами ухудшился: все из-за лесных пожаров

В Госатомрегулировании забили тревогу из-за радиационного фона в Зоне отчуждения и за ее пределами. Там подчеркнули, что это может повлечь за собой ухудшение радиационной ситуации в Украине и во всей Европе.

В настоящее время автоматизированная система контроля радиационного состояния в Зоне отчуждения не работает.

Важно Осуществлена ​​частичная ротация персонала ЧАЭС: удалось вывезти 64 человека

В Госатомрегулировании отметили, что из-за оккупантов украинские спасатели не могут заниматься тушением лесных пожаров в Зоне отчуждения.

Лесные пожары в холодный период года являются нетипичным явлением для Зоны отчуждения. Существует большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивности лесных пожаров там могут достичь максимально возможных границ,

– пояснили в Госатомрегулировании.

Это, в свою очередь, приведет к практически полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в Зоне отчуждения и, соответственно, значительному ухудшению радиационного состояния в Украине и во всей Европе.

Какая ситуация в Чернобыле

В зоне отчуждения, которую временно контролируют оккупанты, недавно начались возгорания. Русские обстреливали из артиллерии лес, чтобы спровоцировать пожар. Также враг уже 25 дней использует инфраструктуру ЧАЭС для военных целей, рабочие станции находились в заложниках.

Только 20 марта удалось осуществить частичную ротацию персонала. В "Энергоатоме" отметили, что взамен эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции, которые будут выполнять свои обязанности и будут обеспечивать функционирование украинского предприятия.

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