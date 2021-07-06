Стычки в Тбилиси: радикалы устроили провокации во время акции в поддержку ЛГБТ

В Тбилиси 6 июля проходит акция поддержки ЛГБТ-сообщества. Однако на нее пришли и радикалы. Это привело к столкновениям.

Радикалы забросали участников акции камнями

На проспекте Руставели в столице Грузии происходят 2 акции – в поддержку ЛГБТ-сообщества и против него. Их разделяют правоохранители.

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Активистов в поддержку трансгендеров собралось так много, что силовикам пришлось перекрыть центральный проспект.

В Тбилиси на акцию вышли сторонники ЛГБТ-сообщества: видео

Радикалов собралось около 200. Они бросали камнями в участников акции через колонну силовиков, которая щитом стояла перед активистами. На видео видно, как силовики задерживают провокаторов и сажают их в автомобили. Одного из радикалов выводили под аплодисменты.

Силовики выводят провокатора: видео

Смотрите видео, как радикалы бросают камнями в активистов:

Смотрите кадры задержания радикалов:

Смотрите прямую трансляцию с акции в Тбилиси:

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