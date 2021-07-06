Стычки в Тбилиси: радикалы устроили провокации во время акции в поддержку ЛГБТ
Источник:телеграм-канал "Протесты в мире"
В Тбилиси 6 июля проходит акция поддержки ЛГБТ-сообщества. Однако на нее пришли и радикалы. Это привело к столкновениям.
Радикалы забросали участников акции камнями
На проспекте Руставели в столице Грузии происходят 2 акции – в поддержку ЛГБТ-сообщества и против него. Их разделяют правоохранители.
Ранее В центре Тбилиси противники ЛГБТ-марша и радикалы напали на журналистов: 40 пострадавших, – СМИ
Активистов в поддержку трансгендеров собралось так много, что силовикам пришлось перекрыть центральный проспект.
В Тбилиси на акцию вышли сторонники ЛГБТ-сообщества: видео
Радикалов собралось около 200. Они бросали камнями в участников акции через колонну силовиков, которая щитом стояла перед активистами. На видео видно, как силовики задерживают провокаторов и сажают их в автомобили. Одного из радикалов выводили под аплодисменты.
Силовики выводят провокатора: видео
Смотрите видео, как радикалы бросают камнями в активистов:
Смотрите кадры задержания радикалов:
Смотрите прямую трансляцию с акции в Тбилиси:
Ранее радикалы избили журналистов
- В течение 1 – 5 июля представители ЛГБТ-сообщества проводят в Тбилиси "неделю ЛГБТ". 5 июля должен был состояться "Марш достоинства", однако из-за радикалов его пришлось отменить.
- Протестующие пришли в офис "Тбилиси Прайда" и сорвали флаги ЛГБТ-сообщества, а затем сожгли их.
- Кроме того, они избили журналистов. По данным СМИ, пострадали около 40 корреспондентов и операторов, которые освещали событие. 4 из них увезли в больницу.