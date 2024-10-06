"К вам едет коробочка": радиоразведчик рассказал, какие шифры используют россияне

Российские военные в эфире планируют пиры и наступления, ждут подвоза снарядов, а также обсуждают "чернуху". Оккупанты также используют немало шифров и сленговых фраз.

О том, какие сообщения чаще всего приходится слышать в эфире врага, рассказал радиоразведчик Вячеслав Коцюба в проекте Luki.

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О чем разговаривают российские военные

По словам военного, часто можно услышать, как россияне ссорятся, обсуждают как важное, так и смешное и страшное.

Мы собираем трешовые перехваты, и у нас они делятся на три типа: смешные, наезд командования, на личный состав и откровенную "чернуху" – что-то вроде: "Там труп вздулся, что мне с ним делать? Да пойди проколи его или вставь в него гранату",

– рассказал Вячеслав Коцюба.

Радиоразведчик также объяснил, что российские военные в своих разговорах используют определенные шифры и сленговые фразы.

Это заметно, когда фраза выпадает из контекста или ей придают определенный акцент. Например, "к вам едет коробочка" или "будут два комплекта" или "приедут карандаши". Есть еще "Гена". Это генератор. "Молоко для Гены". Думаю, сложив два плюс два, можно понять, о чем речь,

– поделился военный.

Как отметил радиоразведчик, "коробочка" – это обычно колесная или гусеничная техника, которая движется в сторону ВСУ. Таким образом необходимую информацию передают военным и это помогает украинским силам уничтожать врага.