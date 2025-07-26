Где расположен радиозавод в Ставрополе: "Сигнал" на карте, как далеко от Украины

В ночь на 26 июля дроны СБУ нанесли удары по Ставропольскому радиозаводу "Сигнал". Это предприятие работает на российский ВПК. Завод поставляет необходимые части для авиации и радиоэлектронной борьбы агрессора.

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Где расположен радиозавод "Сигнал", который атаковали дроны 26 июля?

Наши источники в СБУ подтвердили поражение производственных мощностей важного российского предприятия в Ставрополе. Один из ударов пришелся на корпус №2 (цеха №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. В частности, там хранились станки на базе числового программного управления.

Второе поражение зафиксировали в корпусе №1 радиозавода. Там расположен цех радиоэлектронных устройств №17.

"Сигнал" поставляет необходимые части для авиации и радиоэлектронной борьбы, в частности, станций "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексов, таких как "Тополь-Э". Кстати, этот завод находится под международными санкциями.

Радиозавод расположен в Ставрополе Ставропольского края России. Расстояние до Киева превышает 1000 километров, до Запорожья – почти 560, до Одессы – 885, до Николаева – почти 780.

Где расположен радиозавод "Сигнал": смотрите на карте