В радиусе 500 метров выбило окна: в ОВА рассказали, куда попала российская ракета на Закарпатье
3 мая 2022 , 23:09Читати новину українською
Ракета оккупантов попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце, что в Мукачевском районе Закарпатской области. Поэтому в домах неподалеку выбило окна.
Предварительно известно, что пострадали дома неподалеку. Об этом рассказали в Закарпатской ОВА ориентировочно в 22:40 3 мая.
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Враги впервые атаковали Закарпатье и попали в железнодорожную подстанцию
Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 метров выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости,
– сообщили власти.
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