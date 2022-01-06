Радостная коляда разгонит грусть, – глава УГКЦ обратился к украинцам по случаю Рождества

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав обратился к украинцам по случаю Рождества Христова. Он отметил, что это – радостный праздник, полный надежды и ожидания.

Он также подчеркнул, что в этот день радуется и небо, и земля. И добавил, что говоря о мире, мы всегда говорим и о Христе: когда ищем истину, когда скорбим о справедливости в мире.

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Что Святослав сказал украинцам в своем поздравлении

Он подчеркнул, что в этот день радуется и небо, и земля. "А все человечество объединяется в едином пении вместе с ангелами, говоря – с нами Бог. Он с нами в этот новый год, полный разных страхов, сомнений и вопросов. В момент, когда мы так тревожимся и молимся за мир", – заверил глава УГКЦ.

Поздравляю вас с Рождеством! И дома, и тех, кто далеко от родного дома. И в Украине, и тех, кто на разных континентах земного шара – везде, где бьется украинское сердце,

– добавил Святослав.

"Пусть наш новорожденный Спаситель благословит всех нас миром, радостью, всяческими благами. Желаю вам ощущения небесного света, которое сегодня сияет нам из этой Вифлеемской конюшни", – подчеркнул отец. Он также отметил, что радостная прадедовская коляда может разогнать любую грусть и наполнить надеждой каждое сердце.

Глава УГКЦ обратился к украинцам по случаю Рождества: смотрите видео

С Рождеством Христовым поздравил также митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он попросил у Господа, чтобы украинцы имели силу и мудрость, чтобы сохранять единство, противостоять агрессору и достичь победы.