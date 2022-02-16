В Раду могут пройти аж 8 политсил: среди них партии Притулы и Разумкова
Источник:"Рейтинг"
По состоянию на февраль в Верховную Раду имеют шанс пройти аж 8 партий. Лидерами остаются "слуги", однако их поддержка несколько упала. Тем временем "Европейская солидарность" почти догнала показатели монобольшинства.
Кроме того, в парламент могут пройти и "новички". В частности, пятипроцентный барьер преодолевает партия Сергея Притулы "24 серпня" и "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.
Ранее В парламент могут пройти 7 политсил: новый рейтинг партий
Рейтинг партий в феврале (среди тех, кто определился):
- "Слуга народа" – 18,3%,
- "Европейская солидарность" – 17,1%,
- "Батькивщина" – 10,8%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,7%,
- партию Разумкова "Разумная политика" – 5,9%,
- партия Мураева "Наши" – 5,5%,
- партия Притулы "24 серпня" – 5,3%,
- "Сила и честь" – 5,2%,
- Радикальная партия – 4,7%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,0%,
- партия Шария – 3,4%,
- "УДАР Виталия Кличко" – 2,8%,
- ВО "Свобода" – 2,8%.
Рейтинг других политических сил не превышает 2%.
Что известно об опросе?Его провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 12 – 13 февраля 2022. Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Метод опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Предыдущий рейтинг
В конце 2021 года в Раду могли пройти 7 политсил. "Слуги" и раньше были в лидерах, но имели более сильные позиции. Значительно выше показатель был и у партии Разумкова.
- "Слуга народа" – 20,5% среди тех, кто придет голосовать и определился с выбором,
- "Европейская солидарность" – 17%,
- "Батькивщина" – 10,5%,
- "Разумная политика" – 10,5%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10%;
- "Сила и честь" – 7%;
- "Наши" – 5%.
Такие данные опубликовала социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива, согласно опросу, который провели с 17 по 22 декабря 2021 года.
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