В Раду могут пройти аж 8 политсил: среди них партии Притулы и Разумкова

По состоянию на февраль в Верховную Раду имеют шанс пройти аж 8 партий. Лидерами остаются "слуги", однако их поддержка несколько упала. Тем временем "Европейская солидарность" почти догнала показатели монобольшинства.

Кроме того, в парламент могут пройти и "новички". В частности, пятипроцентный барьер преодолевает партия Сергея Притулы "24 серпня" и "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.

Ранее В парламент могут пройти 7 политсил: новый рейтинг партий

Рейтинг партий в феврале (среди тех, кто определился):

"Слуга народа" – 18,3%,

"Европейская солидарность" – 17,1%,

"Батькивщина" – 10,8%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 9,7%,

партию Разумкова "Разумная политика" – 5,9%,

партия Мураева "Наши" – 5,5%,

партия Притулы "24 серпня" – 5,3%,

"Сила и честь" – 5,2%,

Радикальная партия – 4,7%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 4,0%,

партия Шария – 3,4%,

"УДАР Виталия Кличко" – 2,8%,

ВО "Свобода" – 2,8%.

Рейтинг других политических сил не превышает 2%.

Что известно об опросе? Его провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 12 – 13 февраля 2022. Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Метод опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Предыдущий рейтинг

В конце 2021 года в Раду могли пройти 7 политсил. "Слуги" и раньше были в лидерах, но имели более сильные позиции. Значительно выше показатель был и у партии Разумкова.

"Слуга народа" – 20,5% среди тех, кто придет голосовать и определился с выбором,

"Европейская солидарность" – 17%,

"Батькивщина" – 10,5%,

"Разумная политика" – 10,5%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10%;

"Сила и честь" – 7%;

"Наши" – 5%.

Такие данные опубликовала социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива, согласно опросу, который провели с 17 по 22 декабря 2021 года.

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