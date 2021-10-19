В Раду поступило заявление об отставке Абрамовского

В Верховную Раду уже поступило заявление об отставке Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Ранее заявляли, что нардепы найдут голоса за увольнение чиновника.

Да, парламент получил официальное заявление. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

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Представитель правительства в Раде Тарас Мельничук заявил, что комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования будет рассматривать заявление 20 октября.

Что известно об отставке Абрамовского

Еще в конце сентября СМИ писали, что в Кабмине возможны кадровые перестановки. Утверждали, что под угрозой увольнения находятся 4 – 5 министров, среди которых был и глава Минэкологии.

Уже накануне нардеп Данил Гетманцев заявил, что во время заседания фракции обсуждали вопрос возможной отставки Абрамовского. Впоследствии глава фракции "слуг" Давид Арахамия сообщил, что министр таки написал заявление об отставке.

Почему Абрамовский уходит в отставку

По словам Арахамия, министр увольняется по собственному желанию. Однако главной претензией к его работе была крайне высокая коррумпированность экоинспекции в регионах.

Глава фракции заверил, что голоса за отставку Абрамовского найдут. Однако кандидата на замену чиновнику пока нет.