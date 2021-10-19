Так, парламент отримав офіційну заяву. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
До теми Міністр екології Абрамовський написав заяву про відставку, – Арахамія
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До Верховної Ради вже надійшла заява про відставку Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Раніше заявляли, що нардепи знайдуть голоси за звільнення чиновника.
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
Так, парламент отримав офіційну заяву. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
До теми Міністр екології Абрамовський написав заяву про відставку, – Арахамія
Новина доповнюється...