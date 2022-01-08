В Раду внесли законопроект, который предлагает зарплаты полицейским от 24 тысяч гривен
Источник:Верховная Рада
В парламенте зарегистрировали законопроект, который фактически повышает зарплату правоохранителей. Документ предлагает привязать зарплату полицейского к 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц, установленных на 1 января, что в 2022 году составляет 24 810 грн.
Говорится о законопроект №6506-1. Его ранее зарегистрировала группа из 39 народных депутатов фракции "Слуга народа" и одного – от группы "Доверие".
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Законодательно документ предлагает дополнить статью 94 Закона "О Национальной полиции" четырьмя пунктами, один из которых гласит:
Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.
Таким образом зарплата полицейского в Украине должна состоять из:
- должностного оклада,
- доплаты за специальное звание,
- надбавки за выслугу лет,
- доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне,
- доплаты за научную степень или ученое звание,
- премии (не более 30% должностного оклада).
Предполагается, что увеличение зарплаты полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего исполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, а также обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров.
Прожиточный минимум в Украине
Закон О государственном бюджете Украины устанавливает в 2022 году прожиточный минимум:
- с 1 января – 2393 гривны,
- с 1 июля – 2508 гривен,
- с 1 декабря – 2589 гривен.
В частности, для трудоспособных граждан:
- с 1 января – 2481 гривна,
- с 1 июля – 2600 гривен,
- с 1 декабря – 2684 гривны.
В то же время документ предусматривает повышение размера минимальной заработной платы с 1 октября до 6,7 тысячи гривен по сравнению с имеющимися 6,5 тысячами гривен.