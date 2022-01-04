В Раду внесли законопроект о штрафах за продажу детям пиротехники

В парламенте предложили внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Нардепы хотят усилить ответственность за продажу или передачу пиротехнических изделий детям.

Сейчас соответствующий проект закона направили на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады. В случае одобрения документа он вступит в силу на следующий день после опубликования.

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Использование детьми фейерверков, особенно массово в период новогодних праздников, во многих случаях приводит к особо тяжким последствиям – как для них самих, так и для окружающих,

– говорится в пояснительной записке.

Что предлагают в Верховной Раде Украины

Документом предлагают за продажу или передачу детям пиротехники ввести штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6 800 до 13 600 гривен).

За повторное правонарушение в течение года парламентарии предлагают наказывать штрафом от 800 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 13 600 до 17 тысяч гривен).

Ответственность за запуск фейерверков

В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил соблюдения шума – штраф для граждан – от 85 до 255 гривен, для должностных лиц и граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 255 до 510 гривен.

В том случае, если фейерверки используются в запрещенное время (с 22 часов до 8 утра) или вопреки решению органа местного самоуправления или опасным путем, можно вызвать полицию для фиксации нарушения и составления протокола.

Если вы видите, что соседи или жители близлежащих домов запускают салюты со своих балконов или крыш, чем могут причинить вред себе, людям рядом, вам или вашему имуществу, то следует звонить в полицию и сообщать, что пиротехнические средства не предназначены для использования в помещениях или на расстоянии более 100 метров от жилых помещений – используются не по инструкции и угрожают безопасности людей. Это касается и запуска салютов рядом с парковками.

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