В районе Брайтон-Бич: в честь Украины назовут перекресток в Нью-Йорке

В американском Нью-Йорке появится перекресток под названием "Украинский путь". Так переименуют место, где пересекаются Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине.

Городской совет Нью-Йорка согласовал соответствующий законопроект 14 июля. Об этом в твиттере сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

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Кроме того, согласно этому законопроекту, в Нью-Йорке появятся места, названные в честь других государств. Так, пересечение авеню МакДональд и Черч в Бруклине станет "Маленьким Бангладешем", а часть Вудсайд-авеню между 76-й и 79-й улицами в Квинсе – "Маленьким Таиландом".

Что известно о районе Брайтон-Бич, где появится Украинский путь

Стоит заметить, что перекресток, который назовут в честь Украины расположен в районе Брайтон-Бич – части Бруклина, известной большим количеством проживающих там русскоязычных эмигрантов. Больше всего там россиян и выходцев из бывшего советского союза. Поэтому в свое время Брайтон-Бич даже прозвали "Маленькой Одессой".

В этом районе и сейчас живут тысячи россиян и есть развитая инфраструктура для русскоязычных – магазины, школы, центры досуга и т.д. Теперь выходцам из страны-агрессора придется ежедневно ходить по Украинскому пути.

Как города мира чествуют Украину и украинцев

С начала полномасштабной войны в Украине во многих городах мира появились улицы, парки, станции метро и другие локации, названные в честь нашего государства. Так наши западные друзья и партнеры чествуют героическое сопротивление украинского народа.

К примеру, в польском Гданьске появился Сквер героического Мариуполя, названный в честь украинского города-героя. Кроме того, там планируют устроить выставку довоенных фотографий города и кадров, демонстрирующих, во что Мариуполь превратили "асвободители" россияне.

Власти Стокгольма в Швеции также продемонстрировали свою поддержку украинцам. Так, часть тамошнего парка, расположенного у посольства России, решили назвать Местом свободной Украины.

Перед этим подобный жест был сделан и в дружественных странах Балтии. Улицу, где расположено российское посольство в столице Латвии Риге, назвали улицей Независимой Украины. В то же время в литовском Вильнюсе улицу, где стоит здание посольства страны агрессора, назвали улицей Героев Украины.

Были и не менее символические, но временные переименования зарубежных топонимов. Например, в апреле город Фуэнтес-де-Андалусия в испанской провинции Севилья в период Страстной недели перед Пасхой переименовал себя в "Украину", а некоторые его улицы стали Киевской, Мариупольской, Харьковской, Херсонской и Одесской.

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