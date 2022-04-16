В районе Изюма уже есть 22 российские батальонные тактические группы: хотят выйти в тыл ВСУ

Сегодня, 16 апреля, начались 52 сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Наиболее активные действия российских оккупантов фиксируются, в частности, на Слобожанском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, в районе города Изюм, что в Харьковской области, враг сосредоточил до 22-х батальонных тактических групп.

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Чтобы удержать занимаемые ранее позиций и достигнутые рубежи, российские войска сосредотачивают все основные усилия. Сообщается, что для того, чтобы усилить группировку, происходит развертывание дополнительных подразделений, входящих в состав 35-й общевойсковой армии.

Враг хочет выйти в тыл ВСУ в районе Славянска

В Генштабе не исключают возможности активизации действий оккупантов в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково. Так, враг планирует выйти в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

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