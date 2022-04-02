Ракета, что прилетела в Белгород – выпущена с территории России, – CIT

Исследователи Conflict Intelligence Team заявили, что ракета, которую якобы запустили с территории Украины и которая упала под Белгородом, на самом деле выпущена с северо-востока, из России.

Запуск ракеты был с Востока или Северо-востока.

Журналистам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает влево, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории России.

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Учитывая размеры воронки, исследователи предположили, что удар наносили крылатой или баллистической ракетой. В то же время, украинская сторона крылатые ракеты в этом конфликте не применяет.

Украина не использует крылатые или баллистические ракеты

Кроме того, украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада.

Также белгородский губернатор Гладков сообщал, что подобное попадание было одновременно недалеко от Ясных Зорь Белгородской области.

Учитывая, что Ясные Зори расположены примерно по направлению полета ракеты от Микольского, вероятно, что это попадание относится к тому же инциденту.

– говорится в расследовании.

Что стало причиной взрыва

Впрочем, расследовательская группа подчеркнула, что однозначно утверждать, что стало причиной взрыва: сбой, вызвавший схождение ракеты с курса, или ошибка наведения – пока невозможно.

А поскольку это событие почти не освещалось в российских государственных СМИ, такая российская провокация с запуском ракеты с российской территории с целью обвинить Украину маловероятна.

Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту,

– сделали вывод исследователи.

К слову, в СНБО, комментируя взрывы в Белгороде, заверили, что Украина там – ни при чем. Впоследствии военный эксперт объяснил, почему это не могли быть ВСУ.

Почему ВСУ не могли атаковать нефтебазу в Белгороде: смотрите видео