Скоро увидим мощную работу: авиаэксперт объяснил, чем "Паляница" опасна для россиян

На торжествах по случаю Дня Независимости президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном применении новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Ранее об этой разработке ничего не было известно.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала поделился, что "Паляница" летает намного быстрее, чем другие украинские БПЛА. Пока они долетят до аэродрома "Энгельс", россияне успевают поднять самолеты в воздух. С ракетой-дроном несколько иная ситуация.

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Чем "Паляница" опасна для россиян

По словам авиаэксперта, ракета-дрон "Паляница" гораздо быстрее будет добираться до российских аэродромов, поэтому не все вражеские самолеты успеют взлететь. Особенно это касается аэродромов, расположенных недалеко от границы. Совсем скоро сможем увидеть серьезные поражения вражеских объектов.

Новая разработка имеет боевую часть до 100 килограммов. Это относительно мало, поскольку ракеты Storm Shadow и JASSM имеют примерно 450 – 500 килограммов взрывчатки, и даже беспилотник "Лютый" – 70 килограммов. Чтобы ракета-дрон "Паляница" имела большую способность, необходимо увеличить ее эффективность в семь раз.

Количества дронов будет хватать, чтобы делать такие мощные удары. Это без всякого сомнения. Удары по аэродрому "Саваслейка", складу БК и нефтебазам показывают, что это возможно, и количество 40 – 50 в одну точку уже не поражают нас,

– отметил Константин Криволап.