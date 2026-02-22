Внутренние площади могли выгореть: осинтеры показали фото Воткинского завода после "Фламинго"

Очень успешный удар Сил обороны Украины по Воткинскому заводу продолжает радовать украинцев. Конечно, сам факт удара важен. Но становится известно все больше деталей.

Об этом сообщили OSINT-специалисты "Кибер Борошно". Они показали фотографии до и после атаки.

Какие последствия удара Украины по Воткинскому заводу?

21 февраля на завод полетели украинские "Фламинго" – удар подтвердил Денис Штилерман.

В результате поражения Воткинского завода ракетами FP-5 "Фламинго" в кровле крыши одного из цехов зафиксирована брешь ориентировочными размерами 30×24 м. Высота повреждения неравномерная: около 24 метров с одной стороны и 18 метров с другой. Характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют, что эпицентр взрыва находился внутри здания, в результате чего внутренние площади, вероятно, полностью выгорели,

– говорится в сообщении.

Смотрите сравнение корпуса завода до и после ударов

Осинтеры указали, что удар пришелся на корпус №19 – это гальвано-штамповочный цех. Там штампуют и формируют металл, изготавливают корпусные элементы ракет. А также делают гальваническую обработку деталей, во время которой наносят защитные и функциональные покрытия, готовят поверхности к дальнейшей сборке.

"Поражение подобного цеха может иметь критическое влияние на производственный цикл, поскольку именно здесь формируется базовая конструкция корпусов изделий и выполняется их технологическая подготовка к финальным этапам сборки", – проинформировали специалисты.



Таким для россиян стал прилет "Фламинго" / КиберБорошно

Справка. Воткинский завод в Удмуртии делает "Искандеры" и "Орешники".

Российское оппозиционное издание ASTRA напомнило, что в августе 2023 года на заводе произошел взрыв в цехе № 95. Тогда был поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для войны против Украины. Россияне сказали, что это "сработала аппаратура".

Пощечина россиянам

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала заявил, что Россия получила имиджевый удар. А иностранные военные и политики, узнав об этом, вряд ли будут воспринимать Россию как сильную сторону на переговорах.