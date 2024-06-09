В целом во время ночной российской атаки 7 июня Воздушные силы отчитались о сбивании 5 российских Х-101/Х-555. Той же ночью враг применил и около пяти десятков беспилотников типа "Шахед".
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Враг применил кассетные Х-101 во время последнего обстрела
Офицер ВСУ в телеграм-канале "Полковник ГШ" сообщил, что первая боевая часть ракеты осталась осколочно-фугасной. А вот другая – стала кассетной.
Автор канала отмечает, что эта модернизация Х-101 стала четвертой за время полномасштабной войны.
Российская армия атаковала Украину кассетной Х-101 / Фото из телеграм-канала "Полковник ГШ"
Сейчас Х-101 имеет 4 версии:
- версия 1.0 имеет оптику с одной линзой;
- версия 2.0 имеет оптику с тремя линзами, оснащена бортовой станцией РЭБ и системой отстрела диполем;
- версия 3.0 имеет двойную боевую часть;
- версия 4.0 имеет двойную кассетную боевую часть.
Элемент боевой части Х-101 / Фото из телеграм-канала "Полковник ГШ"
Журналисты Defense Express предположили, что ракеты Х-101 с кассетной боевой частью враг будет использовать прежде всего для обстрелов украинских аэродромов. В издании отметили, что пока неизвестно, как активно враг использует эти ракеты для террористических обстрелов Украины и как в процентном отношении распределяется производство ракет с различными боевыми частями.
Автор канала "Полковник ГШ" также отметил, что ранее среди российского арсенала дозвуковых ракет кассетную часть имела только Х-59.
Как прокомментировали применение этой ракеты в Воздушных силах
В комментарии 24 Канала представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что пока не может подтвердить применение кассетной ракеты Х-101 российскими захватчиками.
Мы не знаем, что это за ракета. Прокомментировать эту информацию должен Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. После этого станет понятно, что это была за ракета и ее детали,
– сказал Евлаш.
Он также отметил, что Воздушные силы не отвечают за то, какой именно это был тип вражеской ракеты. Ведь для военных это лишь цель, и они сбивают все вражеские цели, которые обнаруживают на территории нашего государства.