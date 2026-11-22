В польской деревне Новый Липовец следователи завершили осмотр места падения российской ракеты Х-101. Выяснилось, что ракета была изготовлена в четвертом квартале 2026 года и взорвалась в воздухе.

Правоохранителям удалось установить не только дату производства боеприпаса, но и конкретный завод благодаря серийным номерам на найденных деталях. Об этом сообщил прокурор Анджей Боронь из Окружной прокуратуры в Люблине, передает Polsat News. По его словам, разлет осколков в результате детонации на высоте охватил территорию площадью в несколько гектаров.

Что обнаружили эксперты во время осмотра?

Среди наиболее важных найденных фрагментов оказались двигатель ракеты и отдельные элементы системы управления. Сам двигатель весит несколько сотен килограммов.

Полиция и эксперты уже завершили осмотр места падения в Новом Липовце, а также зафиксировали все криминалистические следы в районе Рудника-над-Сяном.

Мы изъяли элементы, которые позволяют экспертам лаборатории Военной жандармерии в Минске-Мазовецком сделать предварительные выводы. Однако обязательным является именно экспертное заключение, а не устные заявления специалиста, находящегося на месте происшествия,

– подчеркнул представитель прокуратуры.

Подробности российской атаки 20 ноября

Утром 20 ноября во время очередного обстрела Украины неизвестные воздушные объекты нарушили границу Польши, вызвав тревогу в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Позже польские военные сообщили, что пилот истребителя Gripen имел разрешение на поражение цели, однако не применил оружие из-за невозможности распознать ее в сложных погодных условиях.

Впоследствии власти уточнили данные о последствиях инцидента: на территории страны упала крылатая ракета а Х-101 и два реактивных беспилотника.