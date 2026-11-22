Правоохоронцям вдалося ідентифікувати не лише дату виробництва боєприпасу, а й конкретний завод завдяки серійним номерам на знайдених деталях. Про це повідомив прокурор Анджей Боронь із Окружної прокуратури в Любліні, передає Polsat News. За його словами, розліт уламків через детонацію на висоті охопив територію площею в кілька гектарів.

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Що виявили експерти під час огляду?

Серед найважливіших знайдених фрагментів виявилися двигун ракети та окремі елементи системи керування. Сам двигун важить кілька сотень кілограмів.

Поліція та експерти вже завершили огляд місця падіння в Новому Ліповці, а також зафіксували всі криміналістичні сліди в районі Рудника-над-Сяном.

Ми вилучили елементи, які дають змогу експертам лабораторії Військової жандармерії у Мінську-Мазовецькому зробити попередні висновки. Однак обов'язковим є саме експертний висновок, а не усні заяви фахівця, який перебуває на місці події– наголосив речник прокуратури.

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Деталі російської атаки 20 листопада

Уранці 20 листопада під час чергового обстрілу України невідомі повітряні об'єкти порушили кордон Польщі, спричинивши тривогу в Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

Пізніше польські військові повідомили, що пілот винищувача Gripen мав дозвіл на ураження цілі, проте не застосував зброю через неможливість розпізнати її в складних погодних умовах.

Згодом влада уточнила дані щодо наслідків інциденту: на території країни впала крилата ракета Х-101 та два реактивні безпілотники.