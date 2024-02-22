Впрочем, Украина также имеет “определенные средства” противодействия, чтобы противник не достигал своей цели. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Это говорит о многом, – в ВМС объяснили, почему Россия перестала применять "Калибры"
Что известно о ракетах Х-31П
Это ракета противорадиолокационная и предназначена для уничтожения радиолокационных средств и противовоздушной обороны,
– сообщил Игнат.
Он также рассказал, что Украина владеет американскими ракетами AGM-88 HARM, которые выполняют те же функции, что и Х-31П.
"Эта ракета часто используется нашими летчиками и неплохо прореживает вражеское ПВО", – подчеркнул спикер.
Игнат отметил, что противник довольно часто использует ракеты Х-31П, чтобы охотиться на украинские радары и системы ПВО. Однако Украина имеет средства, чтобы отражать атаки России.
Что известно об атаке агрессора в ночь на 22 февраля
- Вечером 21 февраля в Одесской области были слышны сильные взрывы. Накануне в 20:30 Воздушные силы сообщали о вражеской ракете.
- Утром в Воздушных силах сообщили, что российские войска атаковали Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31П, запущенной из акватории Черного моря.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ракетная атака была направлена точечно и с целью поддержания напряженности среди населения. Она также высказала предположение, что это может свидетельствовать о попытках врага определить расположение украинской ПВО перед подготовкой к возможной следующей массированной атаке.
- Также этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Всего было выпущено 10 дронов-камикадзе. Силами ПВО были сбиты почти все цели.