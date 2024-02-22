Втім, Україна також має "певні засоби" протидії, щоб противник не досягав своєї мети. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про ракети Х-31П

Це ракета протирадіолокаційна і призначена для знищення радіолокаційних засобів та протиповітряної оборони,

– повідомив Ігнат.

Він також розповів, що Україна володіє американськими ракетами AGM-88 HARM, які виконують ті самі функції, що і Х-31П.

"Ця ракета часто використовується нашими льотчиками і непогано проріджує вороже ППО", – підкреслив речник.

Ігнат зауважив, що противник доволі часто використовує ракети Х-31П, щоб полювати на українські радари та системи ППО. Проте Україна має засоби, щоб відбивати атаки Росії.

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