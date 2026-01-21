В ГУР опубликовали конструкцию "Искандер-К", которыми Россия бьет по Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обновило раздел "Средства поражения" на портале War&Sanctions. Там показали подробную информацию о крылатых ракетах 9М727 из состава оперативно-тактического комплекса "Искандер-К".

Разведчики подчеркивают, что сами эти ракеты используют российские войска для террора украинских городов. Подробная информация об оружии, а также интерактивная 3D-модель ракеты и полный перечень предприятий, привлеченных к ее производству размещена на сайте.

Что известно о производстве "Искандеров"?

Как сообщают в ГУР, Главным разработчиком и координатором выступает Исследовательское конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей".

В целом разведка раскрыла данные о 41 предприятии: 40 российских и 1 белорусское (ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга "Интеграл").

Эти заводы и НИИ производят ключевые элементы, а именно: боевую часть, турбореактивный двигатель ТРДД-50Б и его составные части (газогенераторы, генераторы и т.д.), спутниковые и инерциальные системы навигации (в частности гироскопические блоки ГИБ-123-4), электронные блоки управления, компонентную базу, станции активных помех (9Б914) и другие узлы.



ГУР обнародовало конструкцию ракеты "Искандер-К" / Графика ГУР

Особое внимание привлекают 8 предприятий, которые пока не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции, несмотря на прямое участие в цепочке производства оружия, применяемого против Украины. Среди них, в частности:

Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электронприбор", который производит инерциальную навигационную систему (гироскопический блок ГИБ-123-4);

Акционерное общество "Высокие технологии", производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для двигателей ТРДД-50Б;

Акционерное общество "Волжский электромеханический завод", поставщик комплектующих для станций активных радиопомех 9Б914.

Сейчас эти средства поражения применяются государством-агрессором против Украины, но в ближайшее время они могут представлять угрозу для других стран цивилизованного мира,

– отмечают в ГУР.

Там также добавили, что синхронизация и усиление санкций против звеньев российского военно-промышленного комплекса, а также дальнейшая поддержка Украины остаются критически важными для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности в Европе и мире.

