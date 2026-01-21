Розвідники підкреслюють, що самі ці ракети використовують російські війська для терору українських міст. Детальна інформація про зброю, а також інтерактивна 3D-модель ракети та повний перелік підприємств, залучених до її виробництва розміщена на сайті.

Актуально Чи здатна Росія створити катастрофу в Україні, повністю поклавши енергетику: відповідь РНБО

Що відомо про виробництво "Іскандерів"?

Як повідомляють у ГУР, Головним розробником і координатором виступає Дослідне конструкторське бюро "Новатор" концерну "Алмаз-Антей".

Загалом розвідка розкрила дані про 41 підприємство: 40 російських та 1 білоруське (ВАТ "Інтеграл" – керівна компанія холдингу "Інтеграл").

Ці заводи та НДІ виробляють ключові елементи, а саме: бойову частину, турбореактивний двигун ТРДД-50Б та його складові частини (газогенератори, генератори тощо), супутникові та інерціальні системи навігації (зокрема гіроскопічні блоки ГИБ-123-4), електронні блоки керування, компонентну базу, станції активних перешкод (9Б914) та інші вузли.



ГУР оприлюднило конструкцію ракети "Іскандер-К" / Графіка ГУР

Особливу увагу привертають 8 підприємств, які наразі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції, попри пряму участь у ланцюжку виробництва зброї, що застосовується проти України. Серед них, зокрема:

Публічне акціонерне товариство "Тамбовський завод "Електронприлад", який виготовляє інерціальну навігаційну систему (гіроскопічний блок ГИБ-123-4);

Акціонерне товариство "Високі технології", виробник газогенераторів ГТТ-37.000 для двигунів ТРДД-50Б;

Акціонерне товариство "Волзький електромеханічний завод", постачальник комплектуючих для станцій активних радіоперешкод 9Б914.

Наразі ці засоби ураження застосовуються державою-агресором проти України, але найближчим часом вони можуть становити загрозу для інших країн цивілізованого світу,

– наголошують у ГУР.

Там також додали, що синхронізація та посилення санкцій проти ланок російського військово-промислового комплексу, а також подальша підтримка України залишаються критично важливими для стримування агресії та забезпечення безпеки в Європі й світі.

Що відомо про іншу російську зброю?