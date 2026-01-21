Розвідники підкреслюють, що самі ці ракети використовують російські війська для терору українських міст. Детальна інформація про зброю, а також інтерактивна 3D-модель ракети та повний перелік підприємств, залучених до її виробництва розміщена на сайті.
Що відомо про виробництво "Іскандерів"?
Як повідомляють у ГУР, Головним розробником і координатором виступає Дослідне конструкторське бюро "Новатор" концерну "Алмаз-Антей".
Загалом розвідка розкрила дані про 41 підприємство: 40 російських та 1 білоруське (ВАТ "Інтеграл" – керівна компанія холдингу "Інтеграл").
Ці заводи та НДІ виробляють ключові елементи, а саме: бойову частину, турбореактивний двигун ТРДД-50Б та його складові частини (газогенератори, генератори тощо), супутникові та інерціальні системи навігації (зокрема гіроскопічні блоки ГИБ-123-4), електронні блоки керування, компонентну базу, станції активних перешкод (9Б914) та інші вузли.
ГУР оприлюднило конструкцію ракети "Іскандер-К" / Графіка ГУР
Особливу увагу привертають 8 підприємств, які наразі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції, попри пряму участь у ланцюжку виробництва зброї, що застосовується проти України. Серед них, зокрема:
- Публічне акціонерне товариство "Тамбовський завод "Електронприлад", який виготовляє інерціальну навігаційну систему (гіроскопічний блок ГИБ-123-4);
- Акціонерне товариство "Високі технології", виробник газогенераторів ГТТ-37.000 для двигунів ТРДД-50Б;
- Акціонерне товариство "Волзький електромеханічний завод", постачальник комплектуючих для станцій активних радіоперешкод 9Б914.
Наразі ці засоби ураження застосовуються державою-агресором проти України, але найближчим часом вони можуть становити загрозу для інших країн цивілізованого світу,
– наголошують у ГУР.
Там також додали, що синхронізація та посилення санкцій проти ланок російського військово-промислового комплексу, а також подальша підтримка України залишаються критично важливими для стримування агресії та забезпечення безпеки в Європі й світі.
Що відомо про іншу російську зброю?
Росія продовжує удосконалювати свої ударні безпілотники. Нова модифікація "Герань-5" – це реактивний дрон-камікадзе з дальністю польоту до 950 – 1000 кілометрів, розроблений на основі іранських технологій (зокрема, подібний до іранського Karrar UAV).
Аналітики Інституту вивчення війни та українська розвідка припускають, що для серійного випуску цієї версії Росія запустила окрему виробничу лінію, засновану на переданих іранських технологіях.
Російські сили вже застосовували "Герань-5" під час комбінованих атак на Україну на початку січня 2026 року. Розглядається можливість повітряного пуску з літаків (зокрема Су-25), що дозволить суттєво збільшити ефективну дальність та ускладнить перехоплення.
Дрон оснащений переважно іноземними компонентами (китайський двигун, модеми, електроніка), попри санкції. Це робить його швидшим, важчим і складнішим для сучасних систем ППО та перехоплювальних дронів України.