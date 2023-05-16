Это событие продемонстрировало, что система противовоздушной обороны стран НАТО на голову выше системы ПВО России. Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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У Путина будет истерика

По его словам, сбивание всех 6 "Кинжалов" – это психологический, психический и идеологический слом "на болотах" (в России – 24 Канал).

"У меня ощущение, что у Путина истерика – "Кинжалов" в России несколько десятков, использование сразу 6, не достигших своей цели, это катастрофа. Это очень дорогие ракеты, которых они могут производить не более 2 штук в месяц. Это был последний аргумент Путина – его развеяли, и теперь в России не осталось средств, которые могут беспрепятственно наносить ущерб Украине", – заявил Клочок.

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Он добавил, что наличие ракет и умение от них обороняться – вещи, которые нужно уметь совмещать. Война России против Украины показала эффективность современных систем противовоздушной обороны. Если бы у Украины не было ЗРК Patriot, то эта ночь в Киеве была бы ужасной.

"На этом фоне рухнет величие и мощь российской армии и ее способность сопротивляться. За последние недели мы фиксируем серьезные провалы российской противовоздушной обороны в противостоянии с украинскими беспилотниками", – подчеркнул политический эксперт.

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