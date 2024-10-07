"На спасение считанные минуты": как быстро долетают ракеты "Кинжал" до украинских городов
Ракета "Кинжал" является гиперзвуковой, эксперты называют ее чрезвычайно опасной, ведь для того, чтобы долететь до украинских городов, ей нужны считанные минуты.
Поэтому, как только Россия поднимает в воздух МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", по всей стране объявляют воздушную тревогу. Так произошло и сегодня, 7 октября, когда враг совершил серию пусков ракет "Кинжал" по Киеву и Староконстантинову Хмельницкой области. 24 Канал рассказывает, за сколько минут потенциально может долететь гиперзвуковая ракета до разных украинских городов.
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Сначала стоит объяснить, что у МиГов нет пусковых рубежей и запуск ракеты может произойти в любой момент, а долетают до целей в "Кинжалы" за считанные минуты.
За сколько времени долетает "Кинжал"
Например, если запуск происходит в Липецкой области России, то до Харькова она долетает за 1,7 минуты;
- до Полтавы – за 2,4 минуты;
- до Днепра и Чернигова – за 2,7 минуты;
- в Запорожье – за 2,9 минуты;
- в Киев – за 3,2 минуты;
- в Винницу – 4,1 минуты;
- в Староконстантинов – 4,4 минуты;
- в Одессу – 4,5 минуты;
- во Львов – 5,4 минуты;
- до Ужгорода – 6,3 минуты.
Обратите внимание! "Кинжал" за менее чем 5 минут может пролететь от Харькова до Ужгорода. Поэтому, реагировать на тревоги, когда в воздух поднимают МиГ-31К, стоит немедленно. В случае пусков аэробаллистических целей, времени на то, чтобы спрятаться, мало.
Кроме скорости полета, опасность в том, что эти ракеты могут маневрировать на траектории полета. Перехватить "Кинжал" достаточно сложно. В частности, до того, как Украина получила ЗРК Patriot, Воздушные силы ВСУ не могли сбивать "Кинжалы" и другие баллистические ракеты. Теперь эти цели удается уничтожать там, где есть такие комплексы.
За сколько времени долетает "Кинжал" до украинских городов / Инфографика War Infographics