Ракета оккупантов, выпущенная на Киев, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС
Источник:Энергоатом
Россияне в очередной раз прибегли к ядерному терроризму. Они выпустили ракету, которая в 6:00 могла попасть в Южноукраинскую АЭС.
Об этом сообщили 26 июня в Энергоатоме. Полет ракеты зафиксировали на видео.
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"Эта ракета летела с Юга на Север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра звучали взрывы", – написали в Энергоатоме.
Российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС: смотрите видео
Угроза ядерной катастрофы
В Энергоатоме в очередной раз призвали международное сообщество обратить внимание на факты преступных действий России. Поскольку страна-террорист пренебрегает безопасностью не только Украины, но и всей Европы.
Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!
– отметили в Энергоатоме.
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Что известно об обстреле Киева 26 июня
- Жители услышали взрывы в Шевченковском районе города. Вскоре увидели, как над городом поднимается дым.
- В 7:05 еще не было информации о пострадавших. Спасатели эвакуировали людей из двух домов. На место прибыли медики и правоохранители.
- Стало известно, что одну из выпущенных в столицу ракет сбила система противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали на окраине села вблизи Киева. Там нет пострадавших и разрушений.
- Впоследствии спасатели рассказали, что одна из ракет попала в жилой 9-этажный дом. Работники ГСЧС начали доставать людей из-под завалов.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что разрушена детская площадка поблизости и поврежден детский сад. Туда прилетела вторая ракета российских убийц. Она оставила там 7-метровую воронку.
- Геращенко сказал, что на месте взрывов нашли тело мужчины. Кроме того, из-под руин удалось спасти 7-летнюю девочку. Однако ее мама до сих пор зажата бетонной плитой. Ее пытаются спасти.