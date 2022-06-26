Ракета оккупантов, выпущенная на Киев, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС

26 июня 2022 , 09:29
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Источник:

Энергоатом

Россияне в очередной раз прибегли к ядерному терроризму. Они выпустили ракету, которая в 6:00 могла попасть в Южноукраинскую АЭС.

Об этом сообщили 26 июня в Энергоатоме. Полет ракеты зафиксировали на видео.

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"Эта ракета летела с Юга на Север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра звучали взрывы", – написали в Энергоатоме.

Российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС: смотрите видео

Угроза ядерной катастрофы

В Энергоатоме в очередной раз призвали международное сообщество обратить внимание на факты преступных действий России. Поскольку страна-террорист пренебрегает безопасностью не только Украины, но и всей Европы.

Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!
– отметили в Энергоатоме.

Справка. Южноукраинская АЭС находится в Николаевской области. На станции работают 3 энергоблока.

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Что известно об обстреле Киева 26 июня 

  • Жители услышали взрывы в Шевченковском районе города. Вскоре увидели, как над городом поднимается дым.
  • В 7:05 еще не было информации о пострадавших. Спасатели эвакуировали людей из двух домов. На место прибыли медики и правоохранители.
  • Стало известно, что одну из выпущенных в столицу ракет сбила система противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали на окраине села вблизи Киева. Там нет пострадавших и разрушений.
  • Впоследствии спасатели рассказали, что одна из ракет попала в жилой 9-этажный дом. Работники ГСЧС начали доставать людей из-под завалов.
  • Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что разрушена детская площадка поблизости и поврежден детский сад. Туда прилетела вторая ракета российских убийц. Она оставила там 7-метровую воронку.
  • Геращенко сказал, что на месте взрывов нашли тело мужчины. Кроме того, из-под руин удалось спасти 7-летнюю девочку. Однако ее мама до сих пор зажата бетонной плитой. Ее пытаются спасти.
Автор: Марія Масюк