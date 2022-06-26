Ракета оккупантов, выпущенная на Киев, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС

Россияне в очередной раз прибегли к ядерному терроризму. Они выпустили ракету, которая в 6:00 могла попасть в Южноукраинскую АЭС.

Об этом сообщили 26 июня в Энергоатоме. Полет ракеты зафиксировали на видео.

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"Эта ракета летела с Юга на Север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра звучали взрывы", – написали в Энергоатоме.

Российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС: смотрите видео

Угроза ядерной катастрофы

В Энергоатоме в очередной раз призвали международное сообщество обратить внимание на факты преступных действий России. Поскольку страна-террорист пренебрегает безопасностью не только Украины, но и всей Европы.

Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!

– отметили в Энергоатоме.