Россия и Беларусь обсуждают серийное производство ракеты "Орешник" и возможное ее размещение на белорусской территории. Такие заявления могут быть частью информационной кампании для нагнетания страха перед новым оружием.

Ракета "Орешник" без ядерной боеголовки не имеет реальной военной ценности. Она лишь имитирует угрозу, отметил 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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Сколько стоит ракета "Орешник" и что в ней не так?

Ракета "Орешник" относится к самым дорогим в российском арсенале. По словам Ивана Тимочко, ее стоимость может достигать 100 миллионов долларов, что эквивалентно десяти ракетам "Калибр".

Это далеко неточная, очень дорогостоящая ракета с металлическими болванками. Она может нанести определенные разрушения за счет кинетической энергии, но не более. Это просто история для того, чтобы радовать россиян и пугать европейских избирателей,

– пояснил он.

В конвенционной комплектации "Орешник" работает как гигантская шрапнель: корпус разлетается инертными обломками, а разрушительное действие ограничивается плоскостью рассеивания. Из-за высокой цены и низкой точности эта ракета скорее демонстрирует амбиции Кремля, чем добавляет ему реальной огневой силы.

Зачем Кремль перебрасывает "Орешник" в Беларусь?

По словам Ивана Тимочко, Россия делает вид, что уже перебросила пусковые установки ракеты "Орешник" на территорию Беларуси. Кремль внимательно отслеживает реакцию Запада, и постепенно приучает общество к идее размещения ядерных систем вне собственных границ.

Так или иначе они приучают общество к тому, что Путин готов нарушать все международные договоры о нераспространении ядерного оружия неядерным странам,

– подчеркнул Тимочко.

Он предположил, что следующим шагом может стать завоз боевых ядерных блоков. Таким образом Москва стремится усилить давление на Европу и закрепить Минск как удобную площадку для будущих переговоров.

Беларусь как плацдарм для нападения на Украину

Иван Тимочко напомнил, что в 2022 году белорусская территория уже использовалась для вторжения в Украину. По его словам, тогда на севере, в частности в Черниговской области, действовали именно белорусские подразделения в составе российской армии.

Есть десятки и сотни свидетельств людей, которые видели присутствие белорусских военных,

– отметил Тимочко.

Он предположил, что повторное наступление с севера пока маловероятно. По мнению Тимочко, Путин не получит стратегического преимущества, но может потерять Беларусь как переговорную площадку — именно поэтому Москва воздерживается от новой эскалации.