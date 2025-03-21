Беларусь работает над пусковой установкой для "Орешника": насколько это может быть правдой

Лукашенко заявлял, что Беларусь работает над пусковой установкой для "Орешника". В соцсетях также появилось видео испытания в Минске 6-осного шасси.

Назначение того шасси публично не разглашалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Действительно ли Беларусь сделала пусковую установку для "Орешника"

В сети появилось видео с испытаний 6-осного шасси в Минске, назначение которого официально не разглашается.

Хотя точное время съемки остается неизвестным, есть вероятность, что кадры зафиксировали тестирование шасси для пусковой установки (ПУ) российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Лещина", также известной как "Кедр".

Предположение подкрепляется заявлениями самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который утверждал, что белорусский оборонно-промышленный комплекс якобы изготавливает пусковые установки для российских БРСД.

Одно из ключевых предприятий белорусского оборонно-промышленного комплекса – "Минский завод колесных тягачей" (МКЗТ) – является производителем шасси серии 7930, используемого в ряде ракетных комплексов, находящихся на вооружении России.

В частности, продукция МКЗТ применяется в оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер", береговых ракетных системах "Бал" (с ракетами Х-35У) и "Бастион" (с П-800 "Оникс"), артиллерийском береговом комплексе А-222 "Берег", антенном посту ЗРК С-400 и других системах.

Если брать имеющиеся изображения в открытом доступе, то можно сделать вывод, что использование спецшасси от белорусского МКЗТ предполагалось и в рамках проекта баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", которую Россия официально "приостановила" в 2018 году, и которая по факту выступила базой под "Орешник", он же "Кедр",

– анализируют в издании.

Сравнительный анализ мобильных пусковых установок осложняется тем, что по РС-26 "Рубеж" россияне и белорусы демонстрировали только ходовые макеты в двух конфигурациях, тогда как окончательный вариант мобильной ПУ оставался нераскрытым. Известно, что в одной версии шасси имело восемь осей, а в другой – шесть.

На этом фоне сложно определить, насколько кардинальными могут быть различия между ПУ для РС-26 "Рубеж" и БРСД "Орешник". Однако уже сейчас можно отметить, что новое шасси белорусского МКЗТ, которое испытывали в Минске, имеет другую конфигурацию – в частности, количество осей (шесть вместо восьми в одном из вариантов "Рубежа") и их размещение.

Кроме того, возможные отличия в силовой установке, массе ходовой части, скорости движения и показателе полезной нагрузки для этой мобильной ПУ.

На основе изложенного выше можно рассмотреть два вероятных варианта: