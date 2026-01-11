Путин не решился ударить "Орешником" по Киеву: в чем причина

В свое время российский диктатор Путин угрожал ударить "Орешником" по Киеву. Но он так и не пошел на этот шаг по одной причине.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что Путин хотел бы ударить этой ракетой по Киеву. Но пока все же не пошел на такой шаг.

В чем причина?

По словам Богданова, есть много вопросов относительно точности ракеты "Арешник". И это главная причина, почему Путин не запустил ее по Киеву.

"Орешник" – это, как говорят россияне, "куда бог пошлет". А в Киеве находятся и китайские, и американские дипломаты; дипломаты стран Глобального Юга. Если пострадает посольство США или КНР, то будут проблемы и последствия,

– сказал Богданов.

Поэтому Путин не атакует Киев "Орешником" не из-за "вспышки гуманизма". Последствия от этой атаки могут быть слишком специфическими и такими, которые не пойдут на пользу врагу.

Он будет в дальнейшем все это свое оружие испытывать на других городах, которые не очень заселены, показывая, что "бойтесь меня все". Это не будет иметь особо положительного для него эффекта. Но при этом он будет до последнего запугивать европейцев и американцев такими действиями,

– отметил Богданов.

Удар "Орешником" по Украине: коротко