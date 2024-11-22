Такой информацией с 24 Каналом поделился аналитик, политтехнолог, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков, отметив, что на самом деле Россия ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" – это уменьшенная в своих масштабах ракета "Ярс".

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С чего началась история ракеты "Орешник"

Московский институт теплотехники на основании Днепровской ракеты "Универсал" разработал ракету "Тополь-М". Далее ее несколько модернизировали. Сегодня она находится на вооружении России под названием передвижной ракетный комплекс "Ярс".

В 2017 году россияне захотели доработать головную часть с ядерными боеприпасами. Сделать их более маневренными и быстрыми. То есть доработать платформу ускорителей, чтобы ракету было сложнее перехватывать.

Но денег не хватило, все финансирование ушло на гиперзвуковую авантюру под названием "Авангард". Ракету РС-26 "Рубеж" не удалось доработать. Впрочем, видимо, какие-то работы в Московском институте теплотехники продолжались.

За период после начала полномасштабного вторжения, то есть фактически 3 года, разработчики получили финансирование и начали дорабатывать идею, но несколько иначе, – проект получил название "Орешник".

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Какие характеристики может иметь ракета "Орешник"

Бывший инженер-конструктор КБ "Южное" объяснил, что твердотопливную ракету "Ярс" уменьшили примерно на четверть, всю конструкцию оставили, добавили разгонный блок к головной части, который планировали для ракеты "Рубеж" – так и появилась ракета, которую россияне назвали "Орешник".

Она не межконтинентальная. Если "Ярс" имеет 8 осей тягача, то "Орешник" – 6. Соответственно имеет меньший вес и дальность. Пока можно предположить, что ракета имеет 7 – 10 скоростей звука. Это довольно много, но не создает нового качества.

Если взглянуть на кадры момента удара по "Южмашу", появляются огненные столбы, которые падают с большой скоростью. Это производит определенный визуальный эффект, но пожара или взрывов после не возникает. Все потому, что "Орешник" был запущен с боевой частью, но без взрывчатки.

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Способна ли ракета "Арешник" изменить ход войны

По словам Александра Кочеткова, ракета "Арешник" – это не то оружие, которое может изменить ситуацию на поле боя и вообще в противостоянии Украины с Россией. Кремль не сможет ее постоянно использовать. Во-первых, таких ракет у Москвы немного. А, во-вторых, они ценные.

И, в-третьих, это вроде карьерным самосвалом, на который можно разместить 50 тонн, развозить пиццу по городу. Ну, это полная ерунда. Ничего из этого не получится. То есть все задачи, которые способна выполнять ракета "Орешник", могут выполнять и "Шахеды", и "Искандеры", и "Калибры", и "Кинжалы", и "Цирконы". В общем все, что у них есть,

– подчеркнул он.

Учитывая эффективность, ракета "Орешник" существенно хуже, чем тот же "Кинжал". Точность первой около 300 метров, потому что она разрабатывалась для несения ядерного оружия, это фактически означает "попасть в цель". В то же время точность второй более 10 метров. Также "Кинжал" может нести значительно больший боезапас обычной взрывчатки, чем головные части "Орешника".

Заметим! Именно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия атаковала Украину баллистической ракетой средней дальности "Арешник".

К тому же, ядерную боевую часть может нести любая ракета, которая летит по Украине. То есть принципиального прорыва не произошло, россияне хотели запугать. И о "вундерваффе", то есть оружии чрезвычайной силы, рассказывают постоянно.

Также отметим, что любая головная часть от межконтинентальной баллистической ракеты падает на цель с гиперзвуковой скоростью. К примеру, одна из ракет проекта "Оружие возмездия" – Фау-2. Поэтому и "Орешник" летит так же, это законы физики.

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Об испытаниях ракеты "Арешник"

По словам аналитика, сейчас ракета "Арешник" проходит испытания. Учитывая это, таких экземпляров может быть максимум 10, обычно 3 или 5, но отнюдь не десятки единиц.

Об испытаниях подобной ракеты необходимо сообщать заранее, что и сделала Россия. Страна-террорист осторожно известила США об этом, а впоследствии закрыла свое воздушное пространство.

Фактически ракета "Орешник", которая прилетела в Днепр, не была снаряжена взрывчаткой. Летело шесть головных частей, разгонный блок, а также, как предполагают специалисты, среди них была телеметрическая система, которая снимает показания.

Именно телеметрическую головную часть используют на испытаниях, чтобы узнать определенные параметры – с какой скоростью, куда, что и как. Но, что важно, враг испытал "Орешник" на украинцах, ударив по предприятию "Южмаш".