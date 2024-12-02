Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что сейчас сторонники Трампа очень критикуют действующего президента США Байдена за то, что он якобы пытается втянуть Соединенные Штаты в Третью мировую войну своим агрессивным противостоянием Путину, говоря, что он сумасшедший и у него якобы деменция.

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В действиях Байдена может быть "красная черта"

Это риторика, которая очень подхватывается и используется теми, кому она выгодна. Однако, по словам Рашкина, сейчас вопрос не в риторике, а в том, что будут делать США.

"Сейчас один из самых интересных моментов в американской истории, потому что США попали под большое влияние Кремля, если не под ручной контроль. Насколько американцы согласятся с этим жить и не будет ли слишком поздно, чтобы что-то сделать по этому поводу – это вопрос. Видим сейчас раскол в обществе, он также проходит по вопросам Третьей мировой войны и ядерной угрозы", – отметил Рашкин.

По словам Рашкина, те американцы, которые хотят бояться Путина, говорят, что надо срочно остановиться, а те, кто его не боятся, говорят, что осталось мало времени до смены президентской администрации и надо немедленно действовать, чтобы остановить угрозу в виде России. Иначе, по их мнению, к власти в США придет человек, который хочет иметь с Путиным хорошие отношения.

Та политика, которую сейчас проводит Байден – историческая. Потому что он все понимает, его команда просчитала риски и осознала, что они, вероятно, мизерные, поэтому и дала Украине разрешение, которого раньше не давала,

– объяснил Рашкин.

Политический деятель из США подытожил, что сейчас вопрос заключается в том, есть ли "красная линия", до которой Байден может довести ситуацию и после достижения которой новый президент Соединенных Штатов Трамп не сможет быстро вернуть все назад. Времени у команды Байдена, действительно, осталось немного – 7 недель до инаугурации Трампа.