Про це в розмові з 24 Каналом розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що зараз прихильники Трампа дуже критикують чинного президента США Байдена за те, що він начебто намагається втягнути Сполучені Штати у Третю світову війну своїм агресивним протистоянням Путіну, кажучи, що він божевільний і в нього буцімто деменція.

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У діях Байдена може бути "червона межа"

Це риторика, яка дуже підхоплюється та використовується тими, кому вона вигідна. Однак, зі слів Рашкіна, зараз питання не в риториці, а в тому, що будуть робити США.

"Зараз один з найцікавіших моментів в американській історії, бо США потрапили під великий вплив Кремля, якщо не під ручний контроль. Наскільки американці погодяться з цим жити й чи не буде занадто пізно, аби щось зробити з цього приводу – це запитання. Бачимо зараз розкол в суспільстві, він також проходить з питань Третьої світової війни та ядерної загрози", – зазначив Рашкін.

Зі слів Рашкіна, ті американці, які хочуть боятися Путіна, кажуть, що треба терміново зупинитися, а ті, хто його не бояться, говорять, що залишилось мало часу до зміни президентської адміністрації й треба негайно діяти, щоб зупинити загрозу у вигляді Росії. Інакше, на їх думку, до влади в США прийде людина, яка хоче мати з Путіним хороші відносини.

Та політика, яку зараз проводить Байден – історична. Тому що він все розуміє, його команда прорахувала ризики і усвідомила, що вони, ймовірно, мізерні, тому й дала Україні дозвіл, якого раніше не давала,

– пояснив Рашкін.

Політичний діяч зі США підсумував, що зараз питання полягає у тому, чи є "червона межа", до якої Байден може довести ситуацію і після досягнення якої новий президент Сполучених Штатів Трамп не зможе швидко повернути все назад. Часу у команди Байдена, дійсно, залишилось небагато – 7 тижнів до інавгурації Трампа.