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Следующие 100 дней решат не только судьбу Украины

Дональд Туск заявил, что следующие 100 дней могут многое решить в войне.

Но они могут решить не только судьбу Украины.

Они покажут, способно ли НАТО на самом деле защищать собственное воздушное пространство. Готовы ли европейские страны действовать до того, как российские ракеты начнут падать на жилые кварталы их городов. Поняли ли они наконец, что поддержка Украины – это не благотворительность и не жест доброй воли.

Это инвестиция в собственную безопасность.

Польша сейчас должна сделать выбор. Она может и дальше спорить с Украиной из-за истории, позволять политикам разжигать ненависть и наблюдать, как четыре F-16 летают вокруг одной российской ракеты.

А может, вместе с Украиной строить совместную систему защиты неба, передавать больше оружия и уничтожать российские цели еще до того, как они оставят новые воронки на польской территории.

Потому что в следующий раз фразы о "готовности сбить, если бы ракета продолжила полет" может оказаться уже недостаточно.