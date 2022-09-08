В электростанцию в Белгороде попала ракета, которую оккупанты запускали по Украине – СМИ
В Белгородской области россии в начале суток 8 сентября раздался взрыв и исчез свет. В сети сообщают, что это произошло в результате попадания российской ракеты в электростанцию.
Это произошло тогда, когда россияне начали ночные ракетные обстрелы Харькова. После него, в час ночи, как раз и начались проблемы с электроснабжением.
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Как ракета попала электростанцию
О том, что "самоликвидировалась" одна из выпущенных ракет, сообщили украинские телеграмм-каналы. А вот местные белгородские уже подробнее описали, как это произошло.
Момент первого "хлопка" в Белгороде: смотрите видео
Сначала в небе появилась небольшая вспышка, которая вероятно была обусловлена запуском боеприпасов. Сразу после этого раздался другой взрыв, который очень сильно осветил небо. Также в российских телеграммах уже сообщили об особенностях локации инцидента.
Пока власти молчат, люди поделились с нами причиной ЧП. Взорвались подстанцию возле военкомата на Князя Трубецкого,
– указали в сети.
Даже через несколько часов после этого электроснабжения там не возобновилось. На одной из электроподстанций Белгорода был масштабный пожар.
Пожар на подстанции в Белгороде: смотрите видео
Какие последствия обстрела в Харькове
Россияне начали атаковать город примерно в полночь. Один "прилет" был в Салтовском районе, а второй – в Холодногорском. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил. Что одно из попаданий было в критически важном для нормального жизнеобеспечения города объекте.
Недавно – была новая порция "хлопка" в Белгороде: смотрите видео