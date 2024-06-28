Ракета попала прямо в жилой дом, – Зеленский отреагировал на атаку России по Днепру

Россия 28 июня нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты попали в жилой дом. На это уже отреагировал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что российская ракета попала прямо в жилой дом. Также показал жуткие кадры последствия вражеского удара.

Обратите внимание Было 2 удара, центр города, – журналист из Днепра рассказал о российской атаке

Зеленский отреагировал на ракетный удар по дому в Днепре

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Днепр. Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены. Три человека пострадали,

– сообщил президент.

Также рассказал, что спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь. Глава государства подчеркнул, что нам крайне необходим надежный воздушный щит.

Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения – нужен надежный воздушный щит для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Россия ударила по дому в Днепре / Фото из телеграма Зеленского

Добавим, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 19:45 известно об 1 погибшем и 5 раненых. К сожалению, жертв может быть больше. Спасатели разбирают завалы. Люди заблокированы в квартирах.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким жертвы в результате ракетного удара России. Светлая память!