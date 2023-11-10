Российская ракета чуть не снесла голову Екатерине II, но есть нюанс

Российские оккупанты вечером 5 ноября в очередной раз цинично атаковали Одессу. Тогда пострадал Одесский художественный музей. Ракета чуть не снесла голову демонтированной Екатерине II.

Новость сообщил волонтер Александр. Он рассказал, что Екатерине II чуть не снесло голову.

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Вчера, когда разгребали все, что натворила орковская ракета в Художественном музее, посмотрел на короб, накрывающий Катьку. Его деформировало ударной волной и едва не снесло голову. Такие дела. Такой символ,

– говорится в сообщении.

Демонтировали памятник зимой 2022 года. К слову, у россиян это вызвало бурную истерику. Теперь же оккупанты чуть сами не уничтожили свою же Екатерину II. Хотя ей без головы подобало бы больше.

Музей атаковали накануне дня рождения. Уже 6 ноября он должен был отмечать 124 года. По этому случаю запланирована выставка. Однако насладиться ею местные жители и гости Одессы так и не смогли. Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждую выпущенную ракету и каждый удар по Украине.

Люди просят оперативно реагировать на тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.