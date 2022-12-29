В Беларуси истерика из-за падения ракеты: чего хочет Минск

29 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину. Вероятно, одна из ракет упала на территории Беларуси, из-за чего в Минске настоящая истерика. Мол, Украина их обстреляла.

Впрочем, наибольшему риску граждан Беларуси подвергает Александр Лукашенко, превративший страну в плацдарм, из которого россияне ведут войну против Украины. Об этом 24 каналу сказал политолог Валентин Гладких.

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Нет ничего удивительного, что рано или поздно это будет эхом и в Беларуси. Они думали, что с территории Белоруси будут проводить обстрелы, и все это должны воспринимать как должное, без какой-либо реакции? Это ошибочная точка зрения,

– утверждает политолог.

Нужно еще доказать, акцентирует Гладких, что это наша ракета или ее обломки. Возможно, это сбитая российская ракета. "Или это просто российская ракета, которая решила отдохнуть, потому что устала лететь в Украину", – шутит Гладких.

Какая цель Лукашенко

Объяснить истерику Лукашенко очень просто. По словам политолога, он пытается создать основание для легализации непосредственного участия белорусов в войне против Украины.

"Никто из белорусов не пылает желанием ввязываться в эту войну напрямую. Потому что одно дело предоставлять инфраструктуру для агрессора, а другое дело – платить налог кровью", – отмечает он.

Поэтому белорусскому диктатору необходимо найти повод для войны. Показать, "откуда готовилось нападение".

"Эти претензии абсолютно смешны и бессмысленны в контексте того, что Беларусь де-факто принимает участие в войне на стороне России. И те санкции, которые применяются против Лукашенко и Беларуси со стороны цивилизованного мира, являются подтверждением этого факта", – резюмировал политолог Валентин Гладких.

Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря: коротко