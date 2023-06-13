Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал очередную атаку противника. По его словам, оккупанты выпустили на территорию Украины ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

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Было две волны атак

Игнат объяснил, что сначала враг привлек 8 самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспия. В первые волны атаки удалось уничтожить 10 крылатых ракет.

Уже к утру противник снова осуществил пуски ракет, в небе было замечено 3 бомбардировщика, правда, на этот раз только одна ракет достигла территории нашего государства и около 7 утра ее уничтожили силы ПВО.

Я бы не сказал, что это смена тактики. Это очередной удар, очередной террористический акт, который россияне совершают, к сожалению, регулярно,

– говорит спикер.

Кроме того, он подчеркнул, что такими атаками россияне хотят истощить ПВО. Все потому, что враг на разных участках фронта дозировано использует дешевые дроны-камикадзе, чтобы наша ПВО тратила дорогой боекомплект.

Что известно о последствиях атаки