Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував чергову атаку ворога. За його словами, окупанти випустили на територію України ракети повітряного базування Х-101/Х-555.
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Було дві хвилі атак
Ігнат пояснив, що спочатку ворог залучив 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. В перші хвилі атаки вдалося знищити 10 крилатих ракет.
Вже під ранок противник знову здійснив пуски ракет, в небі було помічено 3 бомбардувальники, щоправда, цього разу лише одна ракет досягла території нашої держави, і близько 7 ранку її знищили сили ППО.
Я б не сказав, що це зміна тактики. Це черговий удар, черговий терористичний акт, який росіяни роблять, на жаль, регулярно,
– каже речник.
Крім того, він наголосив, що такими атаками росіяни хочуть виснажити нашу ППО. Все тому, що ворог на різних ділянках фронту дозовано використовує дешеві дрони-камікадзе, аби наша ППО витрачала дорогий боєкомплект.
Що відомо про наслідки атаки
- У Кривому Розі росіяни влучили в декілька мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі – у п'ятиповерховий будинок. Унаслідок обстрілу в Кривому Розі відомо про 25 поранених, 6 загиблих та 5 людей, які, ймовірно, під завалами
- Цієї ж ночі противник атакував Харків "Шахедами", внаслідок чого є прильоти по цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а також складське приміщення у Салтівському.
- Крім того, Росія намагалася атакувати Київ, але, на щастя, всі ворожі цілі були знищені.