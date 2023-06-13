Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував чергову атаку ворога. За його словами, окупанти випустили на територію України ракети повітряного базування Х-101/Х-555.

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Було дві хвилі атак

Ігнат пояснив, що спочатку ворог залучив 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. В перші хвилі атаки вдалося знищити 10 крилатих ракет.

Вже під ранок противник знову здійснив пуски ракет, в небі було помічено 3 бомбардувальники, щоправда, цього разу лише одна ракет досягла території нашої держави, і близько 7 ранку її знищили сили ППО.

Я б не сказав, що це зміна тактики. Це черговий удар, черговий терористичний акт, який росіяни роблять, на жаль, регулярно,

– каже речник.

Крім того, він наголосив, що такими атаками росіяни хочуть виснажити нашу ППО. Все тому, що ворог на різних ділянках фронту дозовано використовує дешеві дрони-камікадзе, аби наша ППО витрачала дорогий боєкомплект.

Що відомо про наслідки атаки