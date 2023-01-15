Запад может дать Украине ракеты ATACMS на волне эмоций после атак России из С-300, – Гудков

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в частности, атаковав Киев ракетами С-300 с северного направления. После этого Запад может предоставить нам средства противодействия баллистическим ракетам.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что наши союзники официально заявят о том, что Украина имеет право использовать западное вооружение для ответного удара по военным целям в России.

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Важная эмоциональная реакция

Гудков отметил, что ПВО не может перехватывать баллистические цели, в частности ракеты С-300, для этого необходима система противоракетной обороны. Ведь у такой ракеты очень высокая скорость, а ее дальность может составлять до 300 километров.

Он считает, что Украина должна демонстрировать политикам, институциям и гражданам западных стран кадры использования Россией ракеты С-300 по населенным пунктам, чтобы была эмоциональная реакция – она часто очень важна.

Я думаю, что на волне эмоций, конечно, такое согласие (наносить ответные удары по территории России – 24 Канал) будет предоставлено. Другого выхода нет,

– сказал Гудков.

По его словам, система С-300 поражает за сотни километров и идет по баллистической траектории.

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Получит ли Украина ATACMS

Гудков выразил надежду, что наши союзники выступят с официальной позицией о том, что Украина имеет право использовать западное вооружение по военным целям в России.

По его мнению, властям Украины следует связаться с союзниками и попросить их предупредить Россию о недопустимости таких ударов. Ведь ракет С-300 в России есть еще достаточно много.

По словам Гудкова, если будут жесточайшие предупреждения от НАТО и стран G7 о том, что они будут предоставлять Украине разрешение на поражение российских баз, откуда летят ракеты на нашу территорию, и дадут соответствующие средства поражения, в частности ракеты ATACMS.

Атака на Киев 14 января: коротко