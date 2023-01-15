Запад может дать Украине ракеты ATACMS на волне эмоций после атак России из С-300, – Гудков
14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в частности, атаковав Киев ракетами С-300 с северного направления. После этого Запад может предоставить нам средства противодействия баллистическим ракетам.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что наши союзники официально заявят о том, что Украина имеет право использовать западное вооружение для ответного удара по военным целям в России.
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Важная эмоциональная реакция
Гудков отметил, что ПВО не может перехватывать баллистические цели, в частности ракеты С-300, для этого необходима система противоракетной обороны. Ведь у такой ракеты очень высокая скорость, а ее дальность может составлять до 300 километров.
Он считает, что Украина должна демонстрировать политикам, институциям и гражданам западных стран кадры использования Россией ракеты С-300 по населенным пунктам, чтобы была эмоциональная реакция – она часто очень важна.
Я думаю, что на волне эмоций, конечно, такое согласие (наносить ответные удары по территории России – 24 Канал) будет предоставлено. Другого выхода нет,
– сказал Гудков.
По его словам, система С-300 поражает за сотни километров и идет по баллистической траектории.
Предоставит ли Запад ракеты ATACMS Украине после российских атак из С-300: смотрите видео
Получит ли Украина ATACMS
Гудков выразил надежду, что наши союзники выступят с официальной позицией о том, что Украина имеет право использовать западное вооружение по военным целям в России.
По его мнению, властям Украины следует связаться с союзниками и попросить их предупредить Россию о недопустимости таких ударов. Ведь ракет С-300 в России есть еще достаточно много.
По словам Гудкова, если будут жесточайшие предупреждения от НАТО и стран G7 о том, что они будут предоставлять Украине разрешение на поражение российских баз, откуда летят ракеты на нашу территорию, и дадут соответствующие средства поражения, в частности ракеты ATACMS.
Атака на Киев 14 января: коротко
- Утром 14 января российские захватчики атаковали Киев ракетами. Взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Из-за того, что россияне использовали С-300, обнаружить заранее в Воздушных силах опасность не смогли.
- Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что Россия запускала ракеты с северного направления. Пуски были недалеко от границы.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нельзя исключать вероятность повторных атак врага ракетами С-300 и С-400.