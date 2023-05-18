В Хмельницкой области из-за ракетной атаки без света несколько населенных пунктов: будут ли ограничения

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине 18 мая. В результате отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. Узнайте, какая ситуация со светом в регионе.

В Минэнерго отметили, что во время ракетного удара 18 мая произошло попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В результате без света остались жители более 20 населенных пунктов.

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На Хмельнитчине люди остались без света

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Есть попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры", – говорят в Минэнерго.

Пройдемся по ситуации поподробнее. Так, в Хмельницкой области отключились воздушные линии электропередачи. В результате без электроэнергии остались три населенных пункта в области. Без света – 1,7 тысячи потребителей.

Кроме того, обесточены еще 2 населенных пункта на Запорожье и 3 населенных пункта на Николаевщине в результате ночного удара.

Самая сложная ситуация была на Херсонской области. Там без электроэнергии осталось 15 населенных пунктов. Итак, без света в регионе было почти 12 тысяч потребителей. По данным Минэнерго, их удалось заживить.

Также отключились несколько воздушных линий в Донецкой области. В результате без света остались 5 населенных пунктов (до 20 тысяч абонентов). Кроме того, обесточена была шахта, в которой на тот момент находились несколько человек.

Если говорить о предыдущих обстрелах, то без света оставалась часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Энергетики продолжают свою работу

Так, за прошедшие сутки электроснабжение вернули более чем для 32 тысяч абонентов. Также в ночь на 18 мая отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией. Специалисты обнаружили поврежденный участок на территории Венгрии и занимаются ремонтом.

Идет самая масштабная за годы независимости ремонтная кампания объектов энергетической инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Планово ремонтируются как объекты генерации, так и сетевая инфраструктура,

– отмечают в ведомстве.

Несмотря на все трудности, ограничения для бытовых потребителей вводить не планируют. В Минэнерго отмечают, что энергетическая система работает стабильно.