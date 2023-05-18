У Міненерго зауважили, що під час ракетного удару 18 травня сталося влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього без світла залишилися мешканці понад 20 населених пунктів.

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На Хмельниччині люди залишилися без світла

"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури", – кажуть у Міненерго.

Пройдімося ситуацією детальніше. Так, на Хмельниччині відключилися повітряні лінії електропередачі. Внаслідок цього без електроенергії залишилися три населені пункти в області. Без світла – 1,7 тисячі споживачів.

Крім того, знеструмлено ще 2 населені пункти на Запоріжжі та 3 населені пункти на Миколаївщині внаслідок нічного удару.

Найскладніша ситуація була на Херсонщині. Там без електроенергії залишилися 15 населених пунктів. Тож, без світла в регіоні були майже 12 тисяч споживачів. За даними Міненерго, їх вдалося заживити.

Також відключилися кілька повітряних ліній на Донеччині. Внаслідок цього без світла залишилися 5 населених пунктів (до 20 тисяч абонентів). Крім того, знеструмленою була шахта, в якій на той момент перебувало кілька осіб.

Якщо говорити про попередні обстріли, то без світла залишалася частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, а також Чернігівській областях.

Енергетики продовжують свою роботу

Так, впродовж минулої доби електропостачання повернули для понад 32 тисяч абонентів. Також у ніч проти 18 травня відключилася міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною. Фахівці виявили пошкоджену ділянку на території Угорщини та займаються ремонтом.

Триває наймасштабніша за роки незалежності ремонтна кампанія об'єктів енергетичної інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура,

– зазначають у відомстві.

Попри всі труднощі, обмежень для побутових споживачів запроваджувати не планують. У Міненерго зазначають, що енергетична система працює стабільно.