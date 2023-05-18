24 Канал зібрав усю інформацію про масовану атаку Україні у ніч на 18 травня. Де були влучання, а де успішно спрацювала ППО – читайте далі.

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Над Києвом збили усі ракети

Близько 5 години ранку жителі столиці повідомили про перші вибухи. Натомість у КМВА заспокоїли, що це працює ППО. Згодом стало відомо, що уламки збитих ракет впали у Деснянському та Дарницькому районах.

У Дарницькому районі уламки впали на територію гаражного кооперативу і спричинили пожежу. У Деснянському районі теж зафіксували падіння уламків у 2 місцях. До слова, інформації про жертв чи постраждалих не надходило.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що ця атака на Київ була дев'ятою з початку травня. Цього разу ворог здійснив атаку зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Додамо, що після запуску ракет, ворог залучив над столицею свої розвідувальні БпЛА.

У Київській області уламки ракети пошкодили будинки

Голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що у декількох громадах області виявили уламки збитих ракет на у дворах приватних будинків.

Внаслідок цього кілька будинків зазнали незначних пошкоджень – вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі. Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки.

Крім того, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області опублікував фото наслідків російської атаки.

Збиті уламки російської ракети / Фото з телеграму Нєбитова

В Одеській області є жертва

Росія також атакувала і Одеську область. Радника ОВА Сергій Братчук повідомив, що більшість ракет над морем вдалося збити силам ППО. Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що впродовж ночі та вечора попереднього дня росіяни вивели ракетоносій надводного типу, завдали удару та завели його назад у пункт базування.

Потужну атаку зафіксували надвечір по Одесі. За словами речниці, ворог поцілив в об'єкт промисловості. На жаль, одна людина загинула та ще двоє зазнали поранень. Мовиться про охоронців, які працювали на об'єкті. За словами Гуменюк, це були цивільні люди.



Наслідки ракетного удару по Одещині / Фото телеграму "Одеса. Офіційно"

В ОК "Південь" повідомили, що сили ППО знищили 6 "Калібрів" і 2 "Іскандер-К". При цьому, більшість ракет збито над морем, але збиття 2 відбувалося над промисловим районом міста.

Наслідки атаки на Одещину / Фото з телеграму Владислава Назарова

На Полтавщині чули вибухи

Повітряна тривога у Полтавській області почалась близько 3 ночі і тривала понад 4 години. За цей час місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що вночі в області працювала ППО. На щастя, ворожих влучань на території Полтавщини не зафіксовано.

Окупанти атакували Харківщину

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селі Циркуни Харківського району.

Ракета влучила в землю. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль.

Уламок ракети пошкодив автомобіль / Фото з телеграму Синєгубова

Вирва, що утворилась після влучання ракети / Фото з телеграму Синєгубова

У Хмельницькій області є влучання

У Хмельницькій ОВА повідомили, що вранці 18 травня під час повітряної тривоги Росія завдала удару по Хмельницькій області. Жителі регіони могли чути серію вибухів. Також працювали сили ППО.

Ворожа ракета влучила в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. На щастя, постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється.

На Черкащині успішно працювала ППО

Упродовж останньої повітряної тривоги в небі над Черкаською областю регулярно фіксували повітряні цілі ворога. Завдяки успішній роботі авіації та сил протиповітряної оборони, минулось без надзвичайних ситуацій.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що звуки, що подекуди було чутно, – відлуння із сусідніх областей.

У Кіровоградській області збили дрон та ракету

Уночі 18 травня на Кіровоградщині сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі.

На жаль, в обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Обійшлося без постраждалих.

Водночас уламки збитого безпілотника влучили в один із об'єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Мешканців навколишніх дворів евакуювали. Загиблих та травмованих немає.

Скільки ракет збила ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що уночі ворог випустив 30 крилатих ракет по нашій державі: морського, повітряного та наземного базування.

Силами та засобами ППО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вдалося збити 29 крилатих ракет ворога.



Сили ППО збили 29 з 30 крилатих ракет / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Головнокомандувач зазначив, що з двох Ту-160 та восьми Ту-95МС росіяни випустили 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Крім того, ворог атакував Україну шістьма ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі. Ще два "Іскандер-К" загарбники запустили з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Додамо, що нашим захисникам вдалося збити також два ударні БпЛА "Шахід" та ще два розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.​